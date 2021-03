IL CASO

ROMA Una nuova squadra di tecnici per gestire l'emergenza Covid-19 che, mentre la campagna vaccinale si prepara ad accelerare, ieri è tornata a causare oltre 500 morti in un solo giorno. L'annunciata discontinuità, bandiera del nuovo governo Mario Draghi, si è infine abbattuta anche sul Comitato tecnico scientifico. All'indomani delle dimissioni del coordinatore Agostino Miozzo (andato a supportare il ministero dell'Istruzione nella difficile missione di riaprire le scuole), ieri è cambiata non solo la squadra di esperti che supporta l'esecutivo, quanto anche le modalità.

IL COMITATO

Il nuovo Comitato sarà dunque dimezzato (conterà solo 12 membri con competenze differenti), avrà un portavoce unico come chiesto dal centrodestra nelle scorse settimane e verrà guidato da Franco Locatelli, già presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) e onco-ematologo del Bambin Gesù.

La decisione, come si legge nell'ordinanza del nuovo capo della Protezione civile Fabrizio Curcio che in nome della stessa discontinuità ha diffuso l'elenco con i nuovi componenti del Cts solo dopo aver incontrato Draghi, è stata dettata «dalla nuova fase dell'emergenza» e «dall'accelerazione delle attività inerenti al nuovo piano vaccinale». Una razionalizzazione - con alcune conferme rispetto alla squadra precedente - che vedrà protagoniste non solo personalità «appartenenti al campo scientifico-sanitario» ma anche esperti del «mondo statistico, matematico-previsionale o ad altri campi utili a definire il quadro della situazione epidemiologica e ad effettuare l'analisi dei dati raccolti necessaria ad approntare le misure di contrasto alla pandemia».

Oltre a Franco Locatelli, ci sarà Silvio Brusaferro, che avrà il ruolo di portavoce, Sergio Fiorentino, cui spetta il compito di segretario, Giuseppe Ippolito, Cinzia Caporale, Giorgio Palù, Giovanni Rezza, Fabio Ciciliano, Sergio Abrignani, Alessia Melegaro, Alberto Giovanni Gerli, Donato Greco.

I DATI

Intanto nel Paese non accennano a diminuire i numeri che hanno portato alla nuova stretta dall'inizio di questa settimana. Secondo il bollettino del ministero della Salute nelle ultime 24 ore i decessi sono stati ben 502. I nuovi casi invece 20.396, a fronte di circa 370mila tamponi (con un tasso di positività del 5,5%, in calo rispetto alle 24 ore precedenti, quando si era attestato a 8,5%).

Ma continuano soprattutto a crescere l'occupazione delle terapie intensive (99 più di lunedì nel saldo tra entrate e uscite) e i ricoveri (+760). Tant'è che per l'ultimo monitoraggio dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) aggiornato al 15 marzo, si attesta ora al 35% l'occupazione delle rianimazioni (+ 4% rispetto al 9 marzo) e ben oltre la soglia critica del 30%. Vicina al limite (del 40%) anche l'occupazione dei letti dei reparti di area non critica: a livello nazionale è del 39%, registrando una crescita del 4% rispetto al 9 marzo.

Francesco Malfetano

