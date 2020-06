CENTROSINISTRA

PADOVA Un logo tutto nuovo quello di Veneto che vogliamo, presentato ufficialmente ieri mattina a Padova da Arturo Lorenzoni, candidato del centrosinistra alla carica di Governatore.

Lo scorso 5 giugno gli aderenti alla formazione nata nel 2019 erano stati invitati a votare la loro preferenza fra quattro simboli. La votazione si era chiusa dopo 24 ore, ma l'annuncio del risultato era slittato di qualche giorno: Veneto che vogliamo aveva fatto sapere che si stava procedendo alla verifica dei voti e che tutti i votanti avessero sottoscritto l'appello. Dal Pd, intanto, era arrivato il monito: la scritta Lorenzoni non doveva occupare troppo spazio, altrimenti sarebbe stata intesa come la lista del presidente (che i dem non vogliono). Venerdì la lista ha postato sulla sua pagina Facebook la classifica dei voti mettendo in chiaro i simboli classificati al quarto posto (15,4%) e al terzo (25,9%), lasciando il mistero sul secondo arrivato (27,1%) e sul vincitore (31,6%), che è stato svelato ieri mattina. E qui la sorpresa: il logo più votato è stato modificato rispetto a quello originario.

LA SPIEGAZIONE

«È un logo che rappresenta bene il Veneto è il mondo, il mondo è il Veneto e che si integra a livello europeo», ha detto Lorenzoni che ha spiegato che le correzioni sono state fatte per dargli maggiore riconoscibilità e facilitarne l'identificazione da parte degli elettori. «Rappresenta la freschezza del movimento e comunica l'idea del Veneto che vuole tornare centrale a livello internazionale nel mondo del sociale, della cultura, del terzo settore. L'arancione è il colore civico di tutte quelle realtà locali che stanno lavorando con passione. In questi anni si è fatta poca politica per il Veneto e per i veneti. Il Governatore uscente sta godendo di una esposizione mediatica esagerata, al momento del voto si scoprirà se si tratta di un fattore positivo o no. Io credo che conti di più la sostanza delle idee che la capacità di mostrare i disegni dei bambini».

Il movimento conta attualmente duemila iscritti nelle sette province, come ricordano i portavoce Elena Ostanel e Giorgio De Zen: «Intorno a Lorenzoni si sono raccolte tante realtà civiche, almeno quattro liste, perché ascoltiamo i cittadini. Non a caso il programma, per un Veneto che guarda alla concretezza, lo stanno elaborando tanti attivisti».

Luisa Morbiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA