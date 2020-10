LA CAMPAGNA

VENEZIA Alcune Ulss territoriali si sono già mosse, ma la campagna vaccinale antiinfluenzale della Regione Veneto partirà ufficialmente e a pieno regime domani, 12 ottobre, utilizzando 1 milione 320 mila dosi, per la gran parte già distribuite, contro le circa 800 mila acquistate l'anno scorso. La campagna è stata presentata ieri da Michele Tonon, della Direzione Prevenzione della Regione Veneto, nell'ambito del punto stampa del presidente Luca Zaia sulla situazione Covid-19.

La campagna vaccinale punta a difendere i soggetti più deboli dalle complicanze, contenere gli accessi ai Pronto soccorso, supportare la diagnosi differenziale con Covid-19 (che ha vari sintomi in comune) e la conseguente gestione dei casi sospetti. Rispetto all'anno scorso, stavolta i vaccini sono gratuiti non a partire dai 65 anni, ma dai 60 e, ovviamente, per tutte le categorie di persone a rischio. Come previsto dal Piano sanitario nazionale e ribadito dal Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019, l'obiettivo è il raggiungimento di una copertura vaccinale della popolazione anziana pari ad almeno il 75%. Gli interessati possono rivolgersi al proprio medico di base per avere informazioni. Il vaccino gratuito è destinato secondo le seguenti priorità: operatori sanitari; ospiti delle strutture residenziali; soggetti a partire dai 60 anni di età; donne in gravidanza; soggetti affetti da patologie croniche che aumentano il rischio di complicanze da influenza; bambini dai 6 mesi ai 6 anni di età; familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato); soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e altre categorie di lavoratori; donatori di sangue; personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.

Oltre alla vaccinazione per la prevenzione della trasmissione dei virus influenzali, così come di altri agenti infettivi è importante seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni: lavarsi spesso le mani, coprirsi bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, restare in isolamento a casa nella fase iniziale delle malattie respiratorie, specie febbrili.

