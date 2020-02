LA GIORNATA

ROMA Meno mascherine in giro per lo scalo ma più controlli per i passeggeri in arrivo all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma. Per l'emergenza Coronavirus all'aeroporto della Capitale fanno il loro debutto i termoscanner. Innalzate, dunque, le misure di sicurezza per tutti coloro che sbarcano da tutte le destinazioni. Si evita così la falla delle «triangolazioni» come è capitato fino a ieri. Vale a dire che chi arrivava da altre destinazioni che non siano quelle a rischio, pur avendo soggiornato nelle zone di crisi, poteva con facilità eludere i controlli. Un passeggero cinese fino a ieri sarebbe potuto entrare in Italia, nonostante il blocco aereo voluto dal Governo. Come? Semplice: bastava acquistare un biglietto destinazione Mosca o Doha e poi rimbarcarsi alla volta di Roma. Nessuno lo avrebbe controllato. Da ieri, invece, sono attivi all'hub internazione i cosiddetti termoscanner per il controllo della temperatura. Dopo la fase di test degli ultimi due giorni, e nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Sanità, sono diventati operativi al Leonardo da Vinci i termoscanner di ultima generazione per verificare se chi arriva in Italia ha la febbre. Le tre aree di accoglienza per la misurazione sono state allestite nel Terminal 1 e 3 (con due postazioni). Sono 11 totali le corsie dedicate, tutte dotate di termoscanner: 3 al Terminal 1, 3 al Terminal 3 per i voli Shengen e 5 agli arrivi internazionali al Terminal 3.

COME FUNZIONA

Presso ogni corsia un addetto sanitario supporterà i viaggiatori in arrivo nel rilievo, tramite un tablet, della temperatura corporea misurata dai termoscanner nell'arco di soli due secondi, senza impatto sulle procedure delle operazioni di terminal. Solo due secondi dura la procedura di monitoraggio, le telecamere termiche registrano dall'alto l'eventuale presenza di febbre nei passeggeri in transito, che poi viene inviata immediatamente ai tablet dei volontari di Croce Rossa e Protezione Civile. «I passeggeri sono incanalati in corridoi automatici, solo l'immagine della temperatura viene riconosciuta e non altri dati - spiegano dalla Croce rossa italiana -. Poi solo se il colore delle sagome diventa rosso, scatta la procedura e maggiori controlli della Sanità aerea». Controlli che dovranno accertare l'eventuale esistenza di altri sintomi (mal di gola, via respiratorie) e, infine, la compilazione di un questionario per capire luoghi di provenienza e se si arriva da siti a rischio. «Ben vengano i controlli - dice Maria, addetta alla vendita di un grande magazzino appena sbarcata da Bari - l'altra settimana ero arrivata a Roma ma nessuno ci ha controllato, invece questa volta si. Sono stati controllati anche i voli interni». «Non sono preoccupata e per fortuna ci sono i i controlli, ma non mi sento allarmata per il contagio, vivo serena vicina alla Chinatown milanese» commenta una manager catanese in arrivo da Milano. Sessanta i volontari della Croce Rossa operativi a Fiumicino, mentre nei prossimi giorni gli scanner arriveranno anche in altri aeroporti italiani.

Mirko Polisano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA