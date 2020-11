A febbraio i primi a mettersi in gioco erano stati Luca, Paolo e Mariateresa. Tre medici padovani, corsi subito a Vo' per dare manforte in piena emergenza. Ora tocca ad altri 130 colleghi. Tanti sono i giovani medici veneti che hanno dato la propria disponibilità per andare a sostituire in caso di necessità i dottori di famiglia contagiati o comunque in isolamento.

In parte sono medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale, in parte medici che si sono da poco abilitati alla professione. Hanno accolto l'appello partito dal gruppo Fimmg Giovani Padova (il sindacato dei medici di medicina generale) e attendono tutti la prima chiamata: già ieri la lista è stata consultata per un caso di positività di un medico di base di Piove di Sacco, nel Padovano. Seguono l'esempio di quanto avevano fatto a febbraio Mariateresa Gallea (33 anni, di Padova), Paolo Simonato (29, di Ospedaletto) e Luca Sostini (34, originario di Este). I tre giovani medici sono stati da poco ricevuti dal presidente Mattarella al Quirinale per ricevere l'onorificenza di Cavalieri della Repubblica. La motivazione? Erano corsi a Vo', appena scoppiata l'emergenza, proprio per sostituire i colleghi in quarantena.

«Ci auguriamo che resti sempre e solo una disponibilità teorica, ma durante un'emergenza è importante essere pronti ad affrontare ogni imprevisto dell'ultimo minuto per garantire l'assistenza alla nostra popolazione - spiega il sindacato Fimmg - Vogliamo dare il messaggio rassicurante ai nostri colleghi. I loro assistiti non saranno abbandonati, qualunque cosa dovesse accadere».

La dottoressa Gallea torna con la mente a quei giorni di febbraio: «Per un'esperienza simile a me e ai miei colleghi è stata riconosciuta una onorificenza, ma va condivisa con tutti i colleghi che si erano resi disponibili. Valeva in primavera e vale nuovamente adesso, con tanti altri giovani medici pronti a mettersi gioco per fare fronte all'emergenza».

