«Ecco i nostri kamikaze in Sri Lanka»

LA STRAGEROMA L'orrore è impresso nei fotogrammi delle telecamere di sorveglianza: i terroristi che arrivano con passo rapido e apparentemente tranquillo. C'è chi si mette in fila per fare colazione, chi riesce anche ad accarezzare una bambina prima di farsi saltare in aria, e chi si immola con l'intera famiglia. La strage di Pasqua nello Sri Lanka ha la regia e l'organizzazione dell'Isis. E da ieri anche la rivendicazione, avvenuta attraverso l'agenzia Amaq vicina al Califfato. Gli attentati sarebbero stati ideati per vendicarne altri,...