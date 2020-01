È vittima di bullismo dei compagni 13enne non vuole più uscire di casa

IL CASO

CAGLIARI «Andiamo via da Elmas, cambiamo casa, non voglio vedere più nessuno, non voglio più uscire». Una richiesta disperata quella rivolta ai genitori da un ragazzino di soli 13 anni. Vive a Elmas, nell'hinterland di Cagliari, e da un anno è vittima dei bulli: insultato, deriso ogni volta che esce di casa anche solo per fare una passeggiata. In due occasioni è stato anche picchiato. Un inferno che i genitori stanno cercando di fermare: si sono rivolti ai carabinieri, anche se non ancora con una formale denuncia-querela, e hanno raccontato la loro storia ai giornalisti.

DA UN ANNO

«Mio figlio è buono, non ha mai dato fastidio, è un ragazzo per bene, amico di tutti - la mamma - non riusciamo a capire il perché di questo accanimento, siamo disperati». Tutto inizia un anno fa all'uscita della scuola. «Il mio ragazzo stava andando a giocare a pallone con alcuni amici, quando è stato avvicinato da un ex compagno delle elementari e senza una apparente ragione è stato prima insultato e poi picchiato. Il giorno dopo - spiega la donna - mi sono rivolta al dirigente scolastico: i genitori del bullo sono stati convocati e i nostri figli si sono chiariti. Tutto sembrava essere finito lì, ma è stato solo l'inizio dell'incubo». Da quel giorno, secondo il racconto della madre, ogni volta che il 13enne esce di casa e incontra l'ex compagno di scuola viene insultato. «Non sono mai riuscita a capire il perché - confessa amareggiata - quel ragazzo è stato anche ospite a casa nostra. A causa di questi episodi mio figlio ha smesso di uscire, ha perso la voglia di giocare».

