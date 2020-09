È una delle scuole più grandi e frequentate dei Quartieri Spagnoli di Napoli: la scuola Pasquale Scura, con le sue 3 sedi, ospita oltre 900 alunni. Non solo, da due anni il Comune ha chiesto al preside Eugenio Tibaldi di ospitare nella struttura statale anche le classi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia comunali. «Altre strutture nella zona non c'erano, le famiglie ne avevano bisogno e quindi ho accettato senza problemi spiega il dirigente scolastico Tibaldi ma ora con le misure di distanziamento ho bisogno di quegli spazi: si tratta di tre aule e di un'area bimbi che potrei usare per i bambini della scuola materna». Ma a questo punto quelle aule sono inutilizzabili: non solo il Comune non ha messo a disposizione della scuola spazi aggiuntivi per l'emergenza Covid, ma trattiene quelli che, di fatto, la scuola gli ha prestato. E il risultato è drammatico: «Sono in difficoltà perché per le 8 sezioni di materna, tutte da 22-26 alunni, sarò costretto a fare i turni, alternando i gruppi in classe. Non sarà facile per nessuno, soprattutto per i genitori: questo è un quartier particolare, le famiglie non possono permettersi di non andare a lavorare per tenere i figli a casa. Oppure dobbiamo augurarci che qualcuno rinunci a frequentare la scuola per paura?. Una domanda provocatoria dal momento che la D'Aosta Scura fino a qualche anno fa, soprattutto tra gli studenti più grandi, aveva una dispersione scolastica al 35%.

