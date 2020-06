L'ATTENTATO

LONDRA Si chiama Khairi Saadallah, ha venticinque anni, è di origine libica ed era già finito sotto la lente dei servizi segreti nel 2019 l'uomo che nel tardo pomeriggio di sabato ha accoltellato alcune persone scelte a caso in un parco di Reading con una lama di quindici centimetri, facendo tre vittime e tre feriti gravi. Saadallah è stato arrestato sul posto, immobilizzato da un agente disarmato con una mossa da rugby appena cinque minuti dopo la prima chiamata, e gli inquirenti ritengono che abbia agito da solo, aggiungendo il nome di Saadallah alla lista dei lupi solitari' che negli ultimi anni hanno condotto una serie di attentati nel Regno Unito.

IL PERSONAGGIO

Nella serata di sabato la sua abitazione in un caseggiato popolare di Reading è stata perquisita dall'antiterrorismo e i vicini di casa hanno parlato di un forte botto, forse legato a un'esplosione controllata.

L'anno scorso Saadallah era stato oggetto di attenzione da parte dell'MI5, che sospettava volesse viaggiare all'estero, probabilmente in Siria, «per ragioni legate all'estremismo», ma l'intelligence aveva concluso che non ci fossero rischi e che l'ipotesi non fosse credibile, sebbene il giovane avesse manifestato problemi mentali e un'indole violenta.

MOVENTE

Non ci sono per ora indicazioni che l'attacco di Forbury Gardens sia legato a un'affiliazione a al-Qaeda o a Isis, ma le indagini, affidate alla squadra antiterrorismo, proseguono. «Dalle indagini condotte fino ad ora gli agenti non hanno trovato nulla che suggerisca che ci fosse qualcun altro coinvolto nell'attentato e al momento non stiamo cercando nessun altro in relazione al caso», ha spiegato il capo dell'antiterrorismo Neil Basu, aggiungendo: «Anche se il movente di questo crimine orribile è tutt'altro che chiaro, l'antiterrorismo ha assunto la responsabilità di guidare le indagini». Non esisterebbero invece legami «di nessun tipo» con la manifestazione antirazzista e pacifica di Black Lives Matter che si era tenuta poche ore prima nello stesso parco, secondo Basu.

A Saadallah era stato concesso l'asilo dopo che era venuto come turista nel Regno Unito nel 2012: non conducendo uno stile di vita «strettamente rispettoso della religione», sarebbe stato vulnerabile agli attacchi degli estremisti. Secondo quanto riferito al Mail Online da un cugino, il venticinquenne «si è messo nei guai in Inghilterra e poteva essere aggressivo, ma non mi capacito che si sia fatto trascinare in qualcosa di così grave». Saadallah era infatti già stato in carcere per 12 mesi per reati non legati al terrorismo. Lì si sarebbe convertito al cristianesimo e si sarebbe fatto tatuare una croce su un braccio. Prima di Reading, viveva a Manchester.

DINAMICA

La prima delle tre vittime si chiama James Furlong ed era un professore di storia in un liceo di Wokingham, vicino a Reading. Sedeva in un gruppetto di uomini di mezza età e stava bevendo una birra quando Saadallah si è avventato su di loro con il coltello. La sua corsa è stata interrotta da un agente che lo ha immobilizzato al suolo. Fino ad ora sono 41 le persone che si sono fatte avanti come testimoni e esistono numerosi filmati dei minuti successivi all'attacco, in particolare dei tentativi di rianimazione delle persone colpite. Secondo Lawrence Wort, un personal trainer di vent'anni seduto accanto al gruppo, Saadallah avrebbe urlato qualcosa di incomprensibile prima di iniziare il suo attacco.

Cristina Marconi

