«È un problema di cannabis in Italia regole più severe»

«È giusto che l'Istituto superiore di Sanità diffonda l'allerta. Ma ciò che sta succedendo negli Stati Uniti è dovuto a un uso illegale della sigaretta elettronica. In Italia abbiamo regole molto più severe».Il professor Fabio Beatrice è direttore Orl e Centro Antifumo dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Perché l'uso con sostanze nocive non potrebbe avvenire anche in Italia?«In Europa e in Italia non ci sono stati casi perché chi produce questi liquidi è sottoposto a rigorosi controlli. Poi, certo se qualche sconsiderato si...