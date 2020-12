È un'infermiera del 118 la prima vaccinata contro il Covid 19 nel Bellunese. Si tratta di Antonia Resenterra detta Nives, che ha ricevuto ieri all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre una delle 40 dosi della Pfizer arrivate in provincia. Erano le 12.30 e il borsone per la conservazione dei vaccini, era stato portato dal dg dell'Usl 1 Dolomiti Adriano Rasi Caldogno, scortato dai carabinieri.

Al San Martino di Belluno, la prima fiala è stata inoculata invece alle 12.45 a Paola Fullin, infermiera caposala del reparto Medicina Covid di Agordo. In questo caso le dosi sono state scortate dagli agenti della Questura. Presenti anche autorità come l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin e il presidente della provincia Roberto Padrin. Dalla prossima settimana arriveranno in provincia 2mila dosi ogni 7 giorni, come ha anticipato l'assessore Bottacin, che ha ringraziato sanitari e protezione civile.

«Ho deciso di farlo perché mi sembrava giusto provare a contrastare questa pandemia», ha detto l'infermiera Antonia Resenterra, al termine dell'iniezione. Dopo di lei, sempre all'ospedale di Feltre, si è fatto vaccinare il dottor Pietro Darugna, medico di Lamon. L'obiettivo è quello di sensibilizzare tutti i suoi pazienti a cogliere questa opportunità. «È un privilegio sottolinea il medico -. Sono orgoglioso della tecnologia che sta alla base ma anche dell'opportunità che la scienza ci sta dando, nonostante la grande difficoltà che stiamo attraversando. Spero che i miei pazienti, ma anche i miei colleghi, seguano il mio esempio».

AL DRIVE IN

A Belluno invece la prima vaccinata è arrivata al drive in e ha ricevuto la dose direttamente nell'auto. «Ho una bambina di 9 anni ha raccontato, nell'attesa, Paola Fullin . Mi ha fatto alcune domande sui vaccini e le ho spiegato cosa sarebbe andata a fare la mamma. Ha risposto che vorrebbe farlo anche lei ma i bambini per ora non possono. Comunque è orgogliosa che io sia qui. Il virus ha rovinato la vita agli adulti ma anche ai piccoli che non possono più giocare insieme, fare le feste di compleanno, trovarsi al parco, nulla. La vita è cambiata per tutti». In auto con lei la collega Valeria Fiocco a cui è stato somministrato il vaccino qualche minuto dopo. «Siamo dei privilegiati hanno spiegato insieme . Ma c'è anche un po' di timore: questo vaccino non è stato sperimentato a lungo. Però siamo consapevoli della sua importanza». Tutti i primi 40 bellunesi vaccinati non hanno avuto problemi: ora attendono il richiamo il 17 gennaio.

