«È un gesto orribile. Se non ci sono leggi che lo prevedono devono essere i genitori a farlo: togliere la patente a questi giovani per un bel po' e chiuderla in cassaforte. Non solo al conducente, ma anche agli amici che si trovavano con lui in auto». Lo psichiatra Paolo Crepet è risolutivo nella vicenda della fotografia che ritrae un giovane con i pollici in su in segno di soddisfazione, pochi istanti dopo che la potente Audi, guidata dall'amico, in fase di sorpasso aveva travolto e ferito due ciclisti.Perché questa indifferenza?«Sono...