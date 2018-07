E Theresa si affida al duro Raab per riconquistare gli euroscettici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOLONDRA Dominic Raab è cintura nera di karate e si vede. Il quarantaquattrenne neo-ministro per la Brexit trae un po' dalla disciplina sportiva, un po' dalla professione di avvocato che ha svolto prima di essere eletto nel 2010, quel piglio agguerrito che lo aveva messo in luce nel fronte euroscettico durante la campagna referendaria del 2016. Ex sottosegretario per la Giustizia, poi ministro per le Questioni abitative fino a ieri, Raab si è occupato di giustizia e di esteri, di Medio Oriente e di tribunali per i crimini di...