IL CASO

ROMA Un assistente di volo o magari proprio il comandante è positivo, gli altri membri dell'equipaggio come contatti stretti finiscono in quarantena. E così in ogni angolo del mondo gli aerei restano a terra per mancanza di personale, nel periodo peggiore dell'anno, quello delle festività natalizie dedicate ai viaggi per rivedere i familiari o per una vacanza. Secondo una stima sono settemila voli cancellati nel weekend di Natale. Circa duemila solo ieri. Succede in Europa, negli Stati Uniti, ma anche in Cina. A colpire duramente il traffico aereo è la supersonica velocità di trasmissione della variante Omicron. I disagi hanno interessato decine di migliaia di passeggeri, prigionieri negli aeroporti, e avranno conseguenze anche su Capodanno visto che serviranno molti giorni prima di tornare alla normalità. A Heathrow, il principale scalo londinese, una sessantina i voli cancellati. Tra le compagnie aeree più colpite negli Stati Uniti ci sono Delta, United, Alaska Airlines e JetBlue. In Asia China Eastern è stata costretta ad annullare già quasi 400 voli. In Europa nei giorni scorsi la tedesca Lufthansa aveva fatto sapere che tra il 23 e il 26 dicembre, quindi nel pieno degli spostamenti natalizi, era prevista la cancellazione di diversi collegamenti con gli Usa. Un portavoce della compagnia aveva spiegato: «Sono colpite principalmente le rotte transatlantiche verso il Nord America (Boston, Houston e Washington) a causa dell'aumento del tasso di malattia tra i piloti». Sas, compagnia scandinava, aveva fatto un analogo annuncio per una dozzina di voli.

Più nel dettaglio, secondo una stima diffusa dal sito Flightaware solo nel solo giorno di Natale ci sono stati 2.650 voli cancellati (6.350 invece quelli ritardati). Secondo un servizio della Cnn la sola United Airlines ha cancellato 100 voli in calendario la vigilia di Natale in seguito ai casi di Covid-19 fra i membri dell'equipaggio e gli addetti alle operazioni. «Il balzo di casi di Omicron questa settimana ha avuto un impatto diretto sui nostri equipaggi e sugli addetti alle operazioni», ha detto la compagnia aerea americana.

EPILOGO

Per il settore aereo si tratta della conclusione difficile di un anno che ha visto sì una lieve ripresa rispetto al 2020, ma che comunque è stato segnato da forti criticità. L'epilogo di dicembre, con le limitazioni ai viaggi e l'obbligo dei test antigenico anche per spostarsi all'interno dell'Unione europea per la violenta ondata causata dall'Omicron, ha ridimensionato le previsioni di tutte le compagnie aeree, che hanno visto una sostanziale frenata nell'acquisto dei biglietti.

Mauro Evangelisti

