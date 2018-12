È stata una vendetta attesa da tre anni E sui social tutti contro «Luca l'infame»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Un regolamento di conti. Una rabbia covata e montata addirittura per quasi tre anni. In molti si sono chiesti i motivi dell'assalto dei tifosi interisti ai pulmini dei napoletani il giorno di Santo Stefano. Bisogna tornare indietro al 20 gennaio 2016, coppa Italia. La sfida degli insulti omofobi di Sarri a Mancini per capirci. In quell'occasione un gruppo di ultras del Napoli riuscì ad entrare nel settore ospiti del San Paolo scardinare una porta e un tornello di accesso. Tra le due tifoserie ci fu un breve scontro, fermato...