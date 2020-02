«È stata una fatalità». Anche se l'incidente del bimbo caduto ieri dalla seggiovia arriva dopo una serie di casi simili in altre località, il presidente degli impianti Auronzo d'Inverno srl, Fabio Da Vià, ritiene che sia successo nonostante tutte le precauzioni e le cautele. «È successo - dice il presidente -. Ma ricordiamo che la nostra stazione è particolarmente indicata per i bimbi e durante la settimana abbiamo 100 bambini a giornata e non è mai accaduto nulla: tutti, dai maestri di sci agli agenti di stazione sono sempre molto attenti».

Eppure ieri qualcosa è andato storto e il bimbo è salito da solo. Poteva farlo: lo prevedono le regole dettate dalla Fisi, la Federazione italiana sport invernali. «Il regolamento parla chiaro - prosegue Da Vià -, come deciso dalla Fisi possono salire da soli in seggiovia bimbi che abbiano compiuto gli otto anni oppure che abbiano un'altezza superiore a un metro e 40. Gli strumenti che abbiamo a disposizione sono stati tutti utilizzati. Siamo molto attenti all'imbarco, abbiamo un cartellone dove visivamente si controlla l'altezza del bimbo. L'impianto è di nuova costruzione con agganciamento automatico, poltroncina».

Il presidente degli impianti però confessa: «I bambini andrebbero sempre accompagnati, a mio parere, ma in questo caso le regole non lo prevedevano. E non sta me a dire che bisogna alzare i limiti di età o di statura».

AUTOMATICO

Ma cosa è successo allora? «Non lo sappiamo - dice il presidente degli impianti di Auronzo -, per ora siamo tutti qui concentrati per capire che il bimbo non abbia avuto lesioni o traumi importanti. È umano che si possa cercare una responsabilità ad ogni costo, ma qui non sembra esserci». Consigli ai genitori o ai bimbi? «Raccomanderei ai bimbi di essere molto attenti e di stare seduti bene e fermi in seggiovia, aspettare che gli agenti di stazione, sia in partenza che a monte, facciano il loro lavoro. All'imbarco abbassano la barra, che allo sbarco si alza automaticamente e qui si trova l'assistenza del personale preposto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

