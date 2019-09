«È solo l'idea più economica costruiscano nuove cisterne»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sversare l'acqua contaminata di Fukushima nell'Oceano Pacifico: professor Valerio Rossi Albertini, fisico Cnr, è davvero l'unica soluzione possibile? «Non è l'unica, è la più economica. Nel tempo sono state avanzate varie ipotesi: sversarla in acqua, immetterla nel terreno o farla evaporare nell'atmosfera. La strategia corretta, che è più difficile e costosa, è stata prospettata dagli stessi tecnici della Centrale. Occorrerebbe trasferire l'acqua con cisterne ad hoc nell'entroterra, in un sito appositamente studiato per accoglierla, e...