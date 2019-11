E Silvio incorona Luigi «Ha una visione nazionale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INVESTITURAVENEZIA Pare che l'investitura pubblica non fosse in programma qui e ora. Ma una battuta ha tirato l'altra e così, forse solleticato dall'immagine dell'acqua, per Silvio Berlusconi è stato quasi naturale indicare in Luigi Brugnaro il suo delfino proprio nel bel mezzo di una piazza San Marco inondata. «Non so se posso fare annunci, ma nei lunghi discorsi tra me e il sindaco, ho visto in lui una visione che guarda molto lontano, che pensa non solo a Venezia e al Veneto, ma che si estende all'Italia e che pensa agli italiani che...