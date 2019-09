E Silvio festeggia senza Francesca La rottura con i figli del Cavaliere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Scaramanticamente non vorrebbe ricevere gli auguri. «È un altro anno di vita in meno», ripete con il sorriso Berlusconi agli amici più stretti ad ogni compleanno. Una battuta certo, ma che cela la brama di essere in qualche modo immortale. Lo definiva così già il suo ex medico, Scapagnini, che gli propinava l'esilir di lunga vita. Ieri il Cavaliere ha spento ottantatré candeline ed è stato festeggiato nella sua villa di Arcore da tutti i suoi figli e dalla nutrita schiera di nipoti. Al pranzo in realtà era assente...