E Savona resta in campo: «Garanzie? Da ministro»

IL RETROSCENAROMA Paolo Savona continua a tacere. Salvo qualche frase carpita durante le sue passeggiate a Villa Borghese, il professore ai suoi uomini più vicini continua a ribadire la sua volontà di non rilasciare nessuna dichiarazione per rassicurare l'Europa e i mercati. Il ragionamento è semplice: al momento, spiega a chi lo ha sentito, non ho nessuna carica istituzionale. Quella di ministro designato non lo è. Dunque, proprio per il sommo rispetto per le istituzioni che nella sua lunga carriera ha più volte rappresentato, ritiene...