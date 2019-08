E Salvini reagisce: «Noi non abbiamo bisogno di alleanze»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COMIZIOdal nostro inviatoCONSELVE (PADOVA) Il primo bagno di folla dell'èra demostellata per Matteo Salvini è un tuffo nel blu e nel bianco delle bandiere che lo candidano a premier. Qui a Conselve, nella calura della Bassa Padovana, il giallo e il rosso sono i colori del gigantesco leone di San Marco che campeggia sul palco alle sue spalle. Per il resto gli ex alleati del Movimento 5 Stelle e i sempiterni avversari del Partito Democratico, agli occhi del leader della Lega impegnato in un mezzo weekend a Nordest (ieri in Veneto, oggi in...