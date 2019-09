E Salvini: «Di Maio vittima di Conte le porte della Lega sempre aperte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OFFENSIVAROMA Il nemico resta sempre lui, Giuseppe Conte. Ma se prima per attaccarlo, delegittimarne la figura, chiamava in causa il precedente del governo Monti, adesso Matteo Salvini cerca di colpirlo etichettandolo come organico ai dem. «Conte ha già scaricato i 5Stelle e ha abbracciato con entusiasmo il suo Pd. Che tristezza, da avvocato del popolo a avvocato della casta», scrive su Twitter.IL GRIMALDELLOInsomma, il leader della Lega cambia registro: non gli basta più descrivere il premier incaricato come scelta nata nei laboratori...