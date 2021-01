LA STRATEGIA

ROMA «Se dai l'ok a un Conte-ter sei politicamente morto». Mentre la maggioranza è ancora avvitata in una crisi che sembra non trovare sbocchi, con M5S che sta lavorando alacremente per far sì che i numeri a palazzo Madama possano essere tali da rendere Iv inoffensiva, dal centrodestra continuano ad arrivare a Renzi messaggi inequivocabili. Salvini considera «squallido e scandaloso quello che sta succedendo a Roma in queste ore» e si limita a chiedere al premier di farsi da parte. Ma emissari della Lega hanno fatto sapere al leader di Iv che il partito di via Bellerio sarebbe disponibile a ragionare ad uno scenario che possa contemplare un'assunzione di responsabilità delle forze politiche che hanno a cuore gli interessi del Paese.

Renzi taglia corto: «Niente governo di scopo, se il presidente del Consiglio non è capace ce ne sarà un altro». La proposta di un esecutivo di salute pubblica che possa durare sette, otto mesi e portare l'Italia al voto l'aveva lanciata due giorni fa Toti. «Non si tratterebbe di un governo politico spiega il governatore della Liguria -, ma tecnico con l'appoggio dei partiti. Al momento siamo alle schermaglie, ma se effettivamente saltasse questa maggioranza occorrerà trovarne un'altra. Chiamiamola pure di unità nazionale, l'importante è che realizzi il Recovery e il piano sui vaccini. Penso che tutto il centrodestra possa essere d'accordo su questa prospettiva». E anche se i pentastellati si mettessero di traverso, per una larga maggioranza di FI e Lega non ci sarebbe alcun problema.

La consapevolezza è che un esecutivo di centrodestra difficilmente possa nascere dalle ceneri del Conte 2, pur avendo i numeri. «La cosa migliore osserva un big lumbard è che allora eventualmente si parta con una maggioranza alla Ursula, ma noi non ci sottrarremmo». Raccontano nel partito di via Bellerio che il Capitano abbia avviato le sue consultazioni. Che stia dialogando anche con referenti del fronte rosso-giallo. E che, appunto, esponenti di sua fiducia abbiano intensificato contatti con esponenti Iv. A tutti gli interlocutori del centrodestra, compreso Toti, Renzi ribadisce di non essere affatto spaventato da una crisi. La Lega, per esempio, darebbe un semaforo verde ad un governo Cottarelli o Cartabia. E così Berlusconi. Il Cavaliere si mostra indignato per «il teatrino della politica» ma sotto traccia spiega chi gli ha parlato riconosce che «Renzi questa volta non mollerà la presa». E quindi da una parte Forza Italia è al lavoro sul Recovery plan, ma dall'altra si prepara anche a un piano B, che non sia quello sempre se dovesse frantumarsi la maggioranza delle elezioni anticipate. «Nessuno vuole le urne e difficilmente si determineranno le condizioni», dice un deputato azzurro. E anche se il Pd minaccia il voto anticipato se Renzi dovesse strappare, nei gruppi parlamentari dem non c'è voglia di elezioni.

«Il problema per chiudere un accordo per un governo istituzionale osserva un dirigente della Lega è proprio il partito del Nazareno». Del resto il vice segretario dem Orlando ieri è stato chiaro: «Governissimo? Io avrei grande imbarazzo, non credo che si diminuisca la confusione mettendosi con Salvini e la Meloni, credo invece che aumenterebbe». Ma dal fronte renziano considerano la posizione del Pd come interlocutoria. Qualora il premier decidesse sul serio di andare alla conta al Senato, il convincimento del senatore di Rignano è che Zingaretti e Franceschini siano poi costretti a considerare qualsiasi tipo di ipotesi per il futuro. A partire da un governo a guida dem, con Di Maio nelle vesti di vicepremier, per finire ad un esecutivo istituzionale. I fedelissimi del leader di Iv riferiscono che Renzi sia da più di tre mesi in contatto con Draghi, che stia da tempo preparando le condizioni per l'arrivo dell'ex numero uno della Bce a palazzo Chigi. E' una missione impossibile che, a detta di molti parlamentari di Iv, potrebbe anche diventare realtà. Di sicuro, osserva un esponente vicino all'ex presidente del Consiglio, «se riuscissimo a portare Draghi al governo Renzi ne uscirebbe come il salvatore della Patria e tornerebbe ai fasti di un tempo».

