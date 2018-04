«È sabato santo non giochiamo» Partita persa con polemica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPORT & RELIGIONEABANO TERME «È il Sabato di Pasqua, noi a pallone non giochiamo». Non si sono presentati in campo, e per questo perderanno il match a tavolino, per rispettare il senso della Pasqua. È successo ieri ad Abano Terme dove era in programma la partita di calcio tra i locali del Pio X, società calcistica nata nella parrocchia di San Lorenzo e della quale utilizza le strutture, e Real Tavo (Vigodarzere). Certo non uno scontro di cartello. Nemmeno per il Girone C del campionato di Terza categoria di Padova, visto che nessuna delle...