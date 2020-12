«È residente?», chiede il vigile. «Sì», la risposta. «Dove abita?». «A Padova», Risponde. «Ma dove, a Padova? In centro?» comincia a spazientirsi il vigile. «No ma sono padovano». Le hanno inventate tutte gli automobilisti ma non sono passati. Cinquantamila auto hanno dovuto tornare indietro, bloccate dai 15 varchi che ieri hanno sbarrato la via al centro storico dalle 10 alle 19, secondo quanto stabilito dall'ordinanza del sindaco Giordani (oggi si replica). L'intera circonvallazione attorno alle Mura ieri è rimasta bloccata per ore, le vie più vicine ai varchi sono state prese d'assalto da chi cercava parcheggio in modi talmente creativi da sfidare le leggi della fisica. Non è andata meglio agli ingressi della città che si sono intasati ora dopo ora creando code chilometriche. Intanto tanta gente in mattinata andava a passeggio in centro. Code davanti ai negozi ma in generale una concentrazione inferiore di metà rispetto all'altro sabato. Nel pomeriggio con il blocco aggiuntivo disposto dal presidente Zaia le piazze e il Liston si sono quasi svuotate. Il questore Isabella Fusiello: «Non sono emerse criticità in quanto le presenze nel centro storico sono state decisamente inferiori rispetto allo scorso fine settimana senza alcuna particolare forma di assembramento fuori dai negozi, nei bar e nelle piazze, né sono state notate persone prive di dispositivi di protezione. In totale sono state identificate 31 persone». Il bilancio del sindaco Giordani: «Abbiamo bloccato almeno 50.000 macchine, che significa ben più di 100.000 persone che sarebbero arrivate serenamente nel cuore della nostra città. Ognuno può capire che se ci fosse stato il liberi tutti avremmo provocato in centro storico una situazione da collasso, pericolosa e non accettabile data la gravità del contagio in essere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA