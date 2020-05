IL PERSONAGGIO

ROMA «Sono consapevole di aver deluso tante aspettative, ma non avevamo altra scelta». Matteo Renzi in pubblico la mette così: «Messo di fronte ad un bivio ho imboccato quello della responsabilità». Con i suoi è ancora più esplicito. L'operazione Salvate il soldato Bonafede' è compiuta e Iv, stando ai tabulati di palazzo Madama, è stata decisiva. La conseguenza negativa? I lazzi e frizzi sui social, cui l'ex premier è assai sensibile, per la (non prima) retromarcia e i messaggi arrivati non tanto dai suoi parlamentari, quanto da simpatizzanti, imprenditori, fedelissimi che auspicavano andasse fino in fondo.

NON CAPISCO

«Non capisco ma mi adeguo», dice per esempio Anzaldi. E non è l'unico a non nascondere il proprio malessere. Sul piatto della bilancia pesano in maniera favorevole le aperture fatte dal ministro della Giustizia sul tavolo tecnico per studiare correttivi alla riforma della prescrizione e quelle del premier Conte ad inserire nel Dl semplificazione Italia shock', il piano sui cantieri. La disponibilità ad accogliere il family act'. A riconoscere che Iv ha pari dignità rispetto agli altri azionisti del governo. E anche alcune presidenze di commissioni, come quella Bilancio che a giugno dovrebbe passare sotto la guida Marattin. Per ora niente rimpasto. «Noi ha giurato l'ex presidente del Consiglio ai suoi senatori prima di andare in Aula non cediamo alle lusinghe. Ci hanno offerto un sottosegretario e altri posti. Pensiamo ai temi, non alle poltrone».

In un primo momento il senatore di Scandicci aveva lasciato libertà di coscienza ai suoi: «Non impongo nulla, se qualcuno di voi vuole votare il documento della Bonino è libero di farlo». Ma poi ha prevalso la tesi dell'atto politico'. Fiducia al presidente del Consiglio che nel voto su Bonafede ha messo in gioco il governo. Il 20 febbraio proprio Renzi minacciò l'arma della sfiducia al responsabile di via Arenula.

ARMA SPUNTATA

Quell'arma ora appare spuntata. «Ma ha obiettato Renzi il giorno dopo è cambiato il mondo. C'è stato Codogno. Era obbligatorio che si trovasse una via d'uscita, anche per rispetto proprio di quei 20mila italiani che hanno perso il lavoro». E comunque in questi due mesi è arrivato l'ok al taglio dell'Irap, il sì alla regolarizzazione dei lavoratori irregolari. «Il problema è un altro», spiega un big' renziano. Lo si coglie nelle parole dei ministri M5S accorsi a soccorrere Bonafede: «Ecco, ha fatto un altro penultimatum'». Negli sberleffi dei ministri dem: «L'ennesimo bluff, cerca solo visibilità». E pure nei commenti ironici degli ex fedelissimi rimasti nel Pd: «Ormai non è più credibile». E' lo scotto di una decisione sofferta. Ma anche il segnale dell'isolamento del leader di Iv nel fronte rosso-giallo. Renzi da tempo ci scherza su: «Per tutti sono il diavolo. Quando dico una cosa viene respinta solo perché sono io a dirla».

La consapevolezza di un carattere difficile, il segno del toscanaccio-fiorentino: «Il mio carattere mica posso cambiarlo». Eppure dalla stretta cerchia, dai capigruppo Faraone e Boschi, dai fedelissimi Rosato, Bellanova, Bonifazi, Di Maio, Marattin e Nobili la difesa è massima: «Ha un tratto umano che tanti altri politici non hanno». Difesa pure dai peones: «Ognuno di noi è libero cdi dire iò che vuole. Nessuno ci obbliga mai». Tuttavia la sindrome' dell'accerchiato, dell'essere inviso, dell'«abbiamo tutti contro» è condivisa nei gruppi. Anche per questo Renzi, senza voler fare passi indietro, pensa di valorizzare ancora di più la squadra. Alcuni dati: «Nel Tg3 abbiamo lo 0% di passaggi, nel Tg1 lo 0,4%. Ci utilizzano solo in chiave negativa, mai propositiva. Siamo i nemici di Conte, del Pd, di M5s, competitor' per FI, avversari per Lega e Fdi ma alle urne otterremo il doppio almeno dei sondaggi vedrete», si sfoga un dirigente di Iv. Resta il fatto che il rinnovo della fiducia all'esecutivo è stata accolto come necessario ma «a tempo». «Ora osserva un altro renziano Conte deve essere conseguente altrimenti quello che non è successo ieri potrà accadere domani». E un collega dubbioso chiosa: «Forse».

Emilio Pucci

