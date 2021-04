Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

È presto per le riaperture, in agenda viene prima la scuola. Poi il resto. Il vaccino è un «miracolo» che darà la vittoria finale. L'estate sarà più tranquilla, ma non come la scorsa. E non esiste alcun caso Nordest. Sono le regole della pandemia: il contagio esplode a zone e poi ne invade altre. Domande a raffica alle quali ha risposto ieri a Cividale del Friuli Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità....