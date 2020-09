L'AZIENDA

ROMA «Cerchiamo di fare chiarezza - spiega il presidente di Irbm, Piero di Lorenzo - la sospensione della sperimentazione non riguarda i 50 mila volontari a cui è già stato somministrato il vaccino, per loro lo studio e il monitoraggio prosegue». Lo conferma anche uno dei volontari, Antonio Metastasio, psichiatra originario di Terni che vive e lavora nel Regno Unito: «Non ho avuto alcun problema e confesso di non essere preoccupato. Lo stop dimostra comunque la serietà dello studio e la sicurezza con il quale viene condotto. Ogni evento che si verifica viene riportato e analizzato». Resta il fatto che per ora non saranno aggiunti nuovi volontari e bisognerà attendere l'esito dell'esame della commissione indipendente che dovrà indagare sulla malattia inattesa di uno dei 50mila volontari, l'infiammazione spinale. Osserva Di Lorenzo: «Nell'ipotesi peggiore, si perderebbero alcuni mesi. Gli esperti potrebbero chiedere correttivi che riguardano la dose, la messa a punto. Ma questo è lo scenario pessimista. Io, come dico fin dall'inizio, continuo a essere cautamente ottimista. Ciò che è successo, è una di quelle cose che accadono quando c'è la sperimentazione di un vaccino». Su questo è stato molto chiaro il ministro della Salute inglese, Matt Hancock: «La ricerca di un vaccino è una sfida, non è la prima volta che succede per il progetto di Oxford d'interrompersi per ragioni cautelari, è una procedura standard di sicurezza nei trial clinici. Vi è già stata una pausa prima dell'estate, risolta alla fine senza problemi».

