IL CASOVENEZIA Ad alcuni piacciono per il loro contenuto palesemente di umorismo nero in grado di esorcizzare il tabù della morte, ad altri invece quei manifesti pubblicitari proprio non vanno giù e li accusano di cattivo gusto. Accade in questi giorni con l'ultimo, provocatorio manifesto pubblicitario della oramai nota agenzia funebre Taffo Funeral Services, affisso lungo le strade della cintura veneziana, dove viene mostrata una bara...