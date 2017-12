E per Ruby ter Cavaliere a processo anche a Siena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA Secondo processo per Silvio Berlusconi con l'accusa di aver comprato il silenzio di una serie di ragazze e di alcuni ospiti abituali delle serate ad Arcore nell'ambito del caso Ruby ter. Questa volta è toccato decidere al gup di Siena Roberta Malavasi, al quale è arrivato uno dei procedimenti stralcio trasmessi da Milano per competenza in mezza Italia. Così il prossimo primo febbraio davanti al Tribunale senese si aprirà il dibattimento in cui il leader di Forza Italia è imputato per corruzione in atti giudiziari assieme a...