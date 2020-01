IL CASO

PADOVA Le sue condizioni sono leggermente peggiorate. Il quadro clinico, quindi, è molto preoccupante: la prognosi resta riservata e la paziente sedata. Per risparmiarle il dolore fisico, tremendo, causato dalle ustioni, e quello interiore, altrettanto lacerante, provocato dalla lontananza dalla sua bambina. È gravissima la 49enne marocchina che l'altro ieri si è cosparsa di benzina e data fuoco davanti al tribunale minorile di Mestre, con in mano la foto della figlia di 8 anni, allontanata da lei e affidata a una comunità. I medici del reparto Grandi Ustionati dell'ospedale di Padova non si pronunciano sul decorso e aspettano le prossime 48 ore per una valutazione: le lesioni causate da fuoco sono profondissime e diffuse sul 50 per cento del corpo. Nel frattempo è in bilico pure il destino della ragazzina, per la quale i giudici minorili hanno dichiarato l'adottabilità: la madre, che l'aveva avuta da una relazione con un imprenditore trevigiano che inizialmente non aveva riconosciuto la piccola, da tempo è seguita dai servizi sociali e specialistici del Comune di Padova, perché affetta da disturbi della personalità. E l'uomo, 69 anni e con un'altra famiglia, finora non ha dato la disponibilità a prendersene cura.

IL PAPÀ

«Abbiamo trenta giorni per decidere cosa fare. Non so quale sarà la volontà del mio assistito, sarà una scelta difficile. Ma qualunque strada intenderà intraprendere, sarà dettata dalla necessità di fare il meglio per la bambina», ha affermato ieri l'avvocato Andrea Nieri, il legale che assiste l'ex amante della donna. Con lo stato di adottabilità della bimba, anche lui come la madre si è visto sospendere la patria potestà. Ha un mese di tempo per eseguire i passaggi legali per riottenerla, ma ancora non ha scelto.

A qualche ora dal dramma, il pensiero dell'uomo è rivolto alla figlia, con la quale aveva pranzato poco prima che venisse a sapere del folle gesto. «E adesso?», si è chiesto più volte, cercando risposte nello sguardo del suo legale, con in mano le quattro denunce per stalking presentate contro la 49enne negli ultimi due anni. Le possibilità, comunque, sono due: scegliere di crescere la piccola e accoglierla nella sua casa, oppure lasciare che il percorso di adozione termini, affidando la bimba alle cure di nuovi genitori. La seconda strada, come sottolineato dal legale, è esclusivamente una scelta personale che dovrà prendere il padre. La prima, purtroppo, è legata alle condizioni della 49enne: l'uomo ha ripetuto più volte di essere terrorizzato dalla donna, motivo per cui non ha mai voluto ottenere l'affidamento della figlia. «Me la sarei trovata sempre sotto casa o in ufficio, con il rischio che decidesse di farmi del male o, peggio ancora, di fare del male alla piccola». A questo punto sembra chiaro che, per accogliere la figlia in casa, si debbano concretizzare due variabili: la prima, tragica, è che la 49enne non riesca a sopravvivere, circostanza che l'uomo non vuole nemmeno prendere in considerazione («Ci siamo voluti bene - aveva detto l'altro ieri - e anche se i rapporti tra di noi sono ridotti a zero non posso che stare in pena per lei», ndr); la seconda è che, una volta che si sarà ripresa, venga seguita dai servizi sociali e inserita in un percorso di recupero, anche dal punto di vista lavorativo, magari sottoposta a una misura cautelare che le impedisca di avvicinarsi all'uomo e ai luoghi da lui frequentati. Questo significherebbe anche non vedere più la figlia, almeno per un periodo.

IL CONTESTO

Gli assistenti sociali del Comune di Padova da un paio di anni, cioè da quando si era trasferita da Treviso, si occupavano della signora. «È sempre stata seguita assiduamente - spiega l'assessore Marta Nalin - perché nelle vicende in cui sono coinvolti dei minori l'attenzione che prestiamo è massima. La decisione di affidare la bimba a una comunità è stata presa proprio dal Tribunale minorile, nell'interesse della piccola». La notizia della drammatica vicenda si è diffusa ieri in via Fornaci a Padova, dove risiede la 49enne che però sembra sconosciuta ai più. «Se la incontrassi in cortile potrei dire che è lei, ma se la vedessi altrove non saprei riconoscerla»: vale più di mille parole la frase utilizzata di un vicino. «Abbiamo capito solo stamattina che si trattava di lei. Nessuno si sarebbe aspettato una cosa simile, anche se non la conoscevamo perché non dava confidenza».

La donna viveva qui dall'inizio del 2018: da allora mai un problema, nè una lamentela. «Mi stupisce - commenta Anna, un'altra dirimpettaia - che sul campanello non avesse aggiornato il nome, significa che non riceveva visite». I vicini non hanno mai visto la bambina, né i parenti della donna. «Mi era capitato di riceverla nel mio studio poche settimane fa - spiega Filippo Sartori, amministratore condominiale del complesso - voleva chiedere delucidazioni su alcune clausole e mi è parsa gentile e a modo. Sul suo conto non c'è un solo appunto negativo».

