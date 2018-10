CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«È pazzesco, quel ragazzo è stato ucciso proprio nel nostro piazzale». A parlare è uno dei residenti nel complesso di Villorba in cui è avvenuto l'omicidio, ma non uno qualsiasi, bensì Gian Paolo Gobbo, sindaco di Treviso per due mandati ed ex segretario nazionale della Liga Veneta. Casa e bottega: il K3, storica sede del Carroccio trevigiano, si trova a pochi passi dal suo condominio e dunque pure dal luogo della mattanza.Conosce quei ragazzi? «Ma si può immaginare, assolutamente no. Da quanto ho capito, gli aggressori e alcuni dei...