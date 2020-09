L'ANALISI

NEW YORK Lo scoop del New York Times non poteva arrivare in un momento più delicato della campagna elettorale. Un milione di americani ha già votato, avvalendosi delle leggi che permettono un voto anticipato in alcuni Stati, mentre questa sera si terrà il primo dei tre dibattiti che vedranno Donald Trump affrontare lo sfidante Joe Biden. I sondaggi dicono che oramai gli elettori hanno deciso per chi votare, ma almeno un 5% ammette di poter cambiare opinione. Ed è a questi che i Dem si sono subito rivolti neanche due ore dopo che il quotidiano di New York aveva pubblicato le scottanti rivelazioni sulla vicende fiscali del presidente per sottolineare che il quadro che il quotidiano di New York dipinge è poco decoroso: o Trump è un pessimo uomo d'affari, o ha mentito nelle proprie denunce fiscali.

«Alzi la mano chi ha pagato solo 750 dollari di imposte federali!» hanno twittato i Dem, ricordando che coloro che lavorano nei settori più esposti nella pandemia, come infermieri e vigili del fuoco, arrivano a pagare fino a 16 mila dollari annui di imposte. È vero anche che nella campagna del 2016, Trump aveva riscosso approvazione per aver francamente affermato che si era servito delle stesse leggi per aggirare il fisco, a riprova della propria «furbizia». Tuttavia quanto rivela il NY Times è di dimensioni tanto grandi e continue da non poter essere più liquidato come una furbizia, per non parlare del fatto che nelle sue denunce ci sono aree critiche nelle apparenti donazioni mascherate a favore dei figli, e nelle valutazioni arbitrarie delle transazioni immobiliari, che potrebbero configurare il reato di frode fiscale. Joe Biden avrà modo di attaccarlo anche su un altro aspetto delicato, e cioé il rischio per la sicurezza nazionale che i debiti immensi di quasi 500 milioni di dollari del presidente rappresentano e che al momento restano misteriosi. A chi deve restituire queste somme Trump? Esse sono una spada di Damocle sulla sua testa e potrebbero rappresentare un forte conflitto di interesse se venisse rieletto.

Anna Guaita

