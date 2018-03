«È ora di uccidere i bambini dell'asilo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROMA Le bestemmie, l'incitazione alla violenza e l'esaltazione per il gesto di Saipov Sayfullo, l'uomo che nell'ottobre 2017 a New York ha investito e ucciso otto persone su una pista ciclable. Poi il selfie con la pistola e con il nitrato di potassio. Deniss Illarionovs, classe 94, nazionalità lettone, è finito in manette su richiesta della procura di Viterbo. Il monitoraggio della Digos sul web, partito dopo una segnalazione Fbi, aveva insospettito gli inquirenti e quando, il 23 febbraio, si sono presentati nel suo appartamento...