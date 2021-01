ROMA Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con cui si annullano gli effetti di quella del 16 gennaio che aveva inserito in zona rossa la Regione Lombardia, che rientra in zona arancione. L'ordinanza ha validità dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per 15 giorni. Il governatore Attilio Fontana ha annunciato che già da lunedì le medie e le scuole superiori (queste ultime con classi al 50%) riprenderanno la propria attività in presenza e che «sono state attivate le procedure» affinché il trasporto pubblico locale attui quanto previsto dalle Prefetture. Passa in arancione anche la Sardegna (ma dal giallo) per i nuovi focolai nelle case per anziani e il superamento del limite del 30% di occupazione delle terapie intensive, non per l'indice di trasmissibilità: l'Rt si ferma a 0,95. Il presidente della Regione Christian Solinas parla di «paradosso» perché il provvedimento arriva proprio mentre si inaugura un nuovo reparto intensivo a Sassari con trenta posti letto ed è pronto a ricorsi: «Speriamo in una rettifica di questa decisione già oggi stesso, altrimenti tuteleremo le ragioni della Sardegna in altre sedi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

