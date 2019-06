E oggi il tycoon potrebbe vedere Kim nella zona al confine tra le due Coree

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DISGELOIl presidente americano Donald Trump, da ieri a Seul in Corea del Sud, è pronto a incontrare oggi il leader nordcoreano Kim Jon-un. «Lo incontrerei anche solo per stringergli la mano e salutarlo» nella zona demilitarizzata sul confine che divide le due Coree all'altezza del 38/mo parallelo, ha scritto ieri in un tweet. Una proposta raccolta subito dai nordcoreani, che l'hanno definita «molto interessante» anche se Pyongyang ha poi puntualizzato di non aver ricevuto alcuna «richiesta formale». Trump ha quindi aggiunto che si...