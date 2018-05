«È nera», i nonni cacciano l'infermiera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IMMIGRAZIONESENIGALLIA Una storia di ordinario razzismo. Derisa da alcuni anziani per il colore della pelle, Fatima Sy, 40 anni e da 15 in Italia dopo un'infanzia nel Senegal, non ha ottenuto il lavoro nella casa di riposo di Senigallia dove era stata presa per alcuni giorni. La casa di riposo è presso l'Opera Pia Mastai Ferretti, in pieno centro storico. L'azionista di maggioranza della struttura (non della cooperativa) è la diocesi. «Ho fatto la prova e pensavo fosse andata bene - racconta in lacrime - però dalla cooperativa mi hanno...