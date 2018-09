E Mastella perde la guerra del panino in aula

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROMA A scuola vince il panino, portato da casa. Le famiglie possono infatti decidere di non far mangiare il proprio figlio a mensa, optando per un pasto portato da casa. A mettere la parola fine alla questione, sollevata dalle famiglie di vari comuni italiani e sfociata nella città di Benevento guidata dal sindaco Clemente Mastella, è stato il Consiglio di Stato a cui si è rivolto il Comune di Benevento dopo aver incassato il parere del Tar della Campania. I giudici amministrativi infatti, il 13 marzo scorso, diedero ragione a 50...