Il sindaco di Codogno Francesco Passerini ha 36 anni e, dall'oggi al domani, si è trovato alla guida della cittadina più a rischio nella zona a maggiore contagio d'Italia. Qui, in ospedale, è stato ricoverato Mattia, il paziente Covid numero due. «Ahimè, avremmo voluto che il nostro sforzo avesse potuto essere salvifico per gli altri, ma con il passare dei giorni abbiamo compreso che la sola cosa che ha differenziato Codogno portandola in prima linea è stata la capacità di riconoscere la patologia, in realtà già diffusa da tempo come abbiamo ben capito dal momento in cui abbiamo imparato a conoscerla come pandemia», afferma. Ora che la sua città può vantare la certificazione di zero contagi, è l'uomo più felice del mondo. Va incontro ai volontari della protezione civile riuniti sul sagrato della chiesta di San Biagio: «L'amministrazione, la città tutta intera è orgogliosa di voi».

Sindaco, non sarebbe andata un po' meglio se la sanità lombarda avesse funzionato sul territorio?

«Da tutte le disgrazie, purtroppo, c'è qualcosa da imparare. In questo caso che la rete sanitaria territoriale deve essere il primo presidio. Ma i giorni all'inizio dell'epidemia sono stati devastanti, difficili da immaginare. Ciò che accadeva lo si scopriva al momento. È stato come guidare a 300 all'ora con i fari spenti, abbiamo messo in campo tutto ciò che avevamo. Codogno, da parte sua, ha mostrato grande solidarietà, umiltà e capacità di soffrire in silenzio. Siamo orgogliosi di rappresentare l'Italia del coraggio, che va avanti senza guardare alle difficoltà, alla paura, senza lasciare indietro nessuno».

Come ha saputo che il capo dello Stato aveva scelto Codogno come simbolo della Festa della Repubblica?

«Il presidente Mattarella mi ha telefonato sul cellulare e a me non pareva quasi vero. È stata un'emozione. Mi ha chiesto, anzitutto, come stavo e come stava andando sul territorio. Mi ha poi annunciato la sua volontà di arrivare qui da noi. Per me e per la mia comunità è un onore. E dimostra anche che la strada che abbiamo intrapreso sia stata quella giusta, ora dobbiamo proseguire così senza abbassare la guardia».

Lei è leghista, quindi all'opposizione nel governo.

«Oggi contano solo le istituzioni e ciò che rappresentano nell'interesse di tutti. Come ho detto nel mio discorso di accoglienza, siamo consapevoli che il momento che attraversiamo richiede ancora coinvolgimento, condivisione, unità di intenti per sconfiggere il virus e per la ripartenza, ma oggi la presenza del presidente ha contribuito a rinnovare la nostra forza».

Qual è stato il momento più difficile che ricorda di questi mesi?

«A dire il vero ce ne sono stati tanti. Ma uno mi fa ancora venire i brividi. Una notte ci siamo trovati ad affrontare una situazione di particolare gravità: una persona disabile, malata di Covid, doveva essere ricoverata e date le sue condizioni una terapia intensiva in ospedale non era adatta. Ho detto: Non ci muoviamo da qui finché non troviamo una struttura adeguata. E ci siamo riusciti. Le misure anti epidemia applicate a Codogno e negli altri nove comuni non sono mai state replicate, il pensiero che se ce l'avessimo fatta noi ce l'avrebbe fatta tutto l'Italia è ciò che ci ha mosso in ogni istante».

C.Gu.

