LE ACCUSEVENEZIA Non un'associazione a delinquere di stampo mafioso, ma solo con l'aggravante del metodo mafioso. La Procura e la Direzione distrettuale antimafia avevano chiesto che fosse riconosciuta la prima e più grave fattispecie per la nuova banda nata attorno agli ex componenti della Mala del Brenta. Ma il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che non ci fossero prove sufficienti per quest'accusa, optando appunto per...