LA MANIFESTAZIONE

PADOVA Mentre lo stato maggiore leghista si riuniva al Gran Teatro Geox, duemila sardine padovane scendevano in strada per urlare il proprio dissenso al leader Salvini e, più in generale, alle politiche adottate dal Carroccio. «Padova non si Lega» è l'ormai classico slogan che ha accompagnato la manifestazione di ieri sera a Porta Portello, dove moltissimi giovani (soprattutto studenti universitari) si sono riuniti alle porte del centro storico per dar vita in contemporanea ad un presidio parallelo. Gli attivisti scesi in piazza erano sicuramente meno rispetto ai cinquemila che avevano riempito piazza delle Erbe lo scorso 1. dicembre, ma si sono comunque fatti sentire.

In prima linea alcuni ragazzi già noti per esser stati referenti dei sindacati universitari padovani, ma tra loro sono sbucati anche il vicesindaco Arturo Lorenzoni e le assessore comunali di Coalizione Civica Chiara Gallani e Marta Nalin. Riflettori inevitabilmente puntati su Lorenzoni, che nei prossimi giorni dovrebbe sciogliere le riserve e annunciare la propria candidatura come candidato governatore del Veneto di una coalizione di centrosinistra. Nessun esponente politico, in ogni caso, è salito sul palco. «Sono qui solo per dare il mio sostegno» le parole di Lorenzoni.

SUL PALCO

Tra uno striscione sarcastico contro Salvini (numerosi i riferimenti al citofono suonato durante la campagna elettorale emiliana) e un Bella Ciao cantato a squarciagola, si è preso la scena anche l'attore padovano Andrea Pennacchi il Poiana per un intervento satirico che ha strappato un'ondata di applausi. «Il Veneto - è il concetto ribadito a gran voce dalle sardine padovane - non è solo quello espresso dalla Lega. Esiste anche un Veneto diverso, molto più inclusivo». Tra la folla è sbucata anche una bandiera di San Marco, accostata al tricolore italiano e alla bandiera dell'Unione Europea. «Non siamo un partito - urlano i ragazzi - e non spetta a noi trovare soluzioni politiche, ma il nostro compito è quello di ricreare i veri metodi di fare politica. Quelli che partono dal basso».

Gabriele Pipia

