Mascherine italiane vendute in Germania a 4-5 volte il loro prezzo normale. E fatte arrivare in Italia a persone che ne hanno bisogno in maniera quasi clandestina, nascoste in scatole di alimentari. Succede anche questo nel mercato folle dei dispositivi medici per proteggersi dal coronavirus. Accade in Veneto, ma probabilmente anche altrove. Trovare mascherine protettive FfP2, quelle con il sistema di filtraggio dell'aria, è impossibile. La produzione non riesce ad esaurire gli ordini, la Cina ne manderà di nuove e intanto i Paesi dell'Unione europea, a partire da Germania e Francia, hanno fatto sapere che quelle prodotte da loro non le esporteranno.

«Cercavamo anche noi mascherine come tutti - racconta un professionista vicentino, che chiede di restare anonimo -. Nelle nostre farmacie non si trovano e così ho chiesto a un parente che vive in Germania di acquistarne 4-5 per mandarmele. Credevo che la cosa non comportasse particolari problemi. Invece sono venuto a conoscenza di un mercato parallelo». In sostanza accade che il parente va nella farmacia tedesca di fiducia, chiede 4-5 mascherine e il farmacista, con un sorriso, ne tira fuori una manciata e dice pensi che queste le fate voi italiani. «Ora - spiega il dirigente - può essere che siano state portate là prima dell'emergenza, che si trattasse di una fornitura vecchia. Ma il fatto è che in Germania circolano mascherine prodotte in Italia». Dispositivi dal valore normale di 5-6 euro, che sono state vendute a 20 euro l'una. Ma è dopo l'acquisto che emerge un altro problema, quello della spedizione. Come farle arrivare in Italia, visto che la Germania ne ha bloccato l'invio. Così si escogita il sistema di confezionare un pacco con generi alimentari destinati ai parenti italiani e con un po' di materiale tessile, tra cui le mascherine. Che arrivano in Italia con un corriere. «Assurdo essere dovuti ricorrere a questo - spiega il dirigente -. So anche di persone che stanno cercando di chiedere a chi ha contatti commerciali con la Cina di fare arrivare in Italia mascherine Ffp2. E di altri che hanno messo in piedi una sorta di bagarinaggio per mascherine semplici chirurgiche, quelle che in condizioni normali costano 50 centesimi ma che al mercato nero trovi a 5 euro». Tutto perché nell'Europa della libera circolazione delle merci, vengono bloccate proprio quelle che servono.

