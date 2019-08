«E le carte sui fondi russi?» Promesse, ma mai arrivate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAChi ha pagato i viaggi di Gianluca Savoini in Russia? Quali missioni erano concordate con lo staff del vicepremier Matteo Salvini? Chi lo ha accreditato per partecipare al convegno di Confindustria Russia al Lotte Hotel? Prima dell'audizione al Senato del 24 luglio, il premier ha fatto inoltrare agli uffici di Salvini una serie di domande sulle missioni a Mosca di Savoini, che il 18 ottobre 2018 al Metropol di Mosca avrebbe concluso un accordo per l'acquisto di petrolio scontato dalla Russia per effetto del quale, stando alle...