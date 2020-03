I MERCATI

ROMA I mercati riprendono fiato, almeno per il momento. In poche ore la paura non è svanita. Anche l'ultimo bollettino tra i numeri dell'epidemia del Covid-19 e gli effetti di un Paese congelato non sono certo incoraggianti. Ma in poche ore qualche tono è cambiato in Europa. E soprattutto ha cambiato rotta la Bce. E si sa, anche i toni contano quando si tratta della fiducia, il principale termometro dei mercati. A correggere il tiro dopo l'esordio disastroso di Christine Lagarde ci ha pensato il capo economista di Francoforte, Philip Lane, da sempre vicino alle posizioni di Draghi. La Bce «è pronta a ridurre gli spread sulle obbligazioni dei Paesi della zona euro se questo fenomeno metterà a rischio l'efficacia della propria politica». E ancora, Francoforte intende assicurare una «presenza robusta» sul mercato obbligazionario: in risposta a situazioni di fuga dal rischio o shock di liquidità, «potranno esserci fluttuazioni temporanee nei flussi di acquisti, sia in termini di classi di asset che di Paesi». Come dire che sono in cantiere anche acquisti mirati di Btp. Ma la Bce è anche pronta a tagliare ulteriormente i tassi. È bastato questo, un'iniezione di fiducia rafforzata dalle parole di Ignazio Visco, il numero uno di Bankitalia, e dalla piena disponibilità della Commissione ad alimentare il rimbalzo in Europa dopo la seduta più buia che si ricordi in oltre 30 anni. Un tracollo con 1 milione di contratti in vendita scambiati e un certo clima da attacco speculativo che aveva spinto anche la Consob a vietare ieri le vendite allo scoperto su 85 titoli. E così dopo il -17% della vigilia Piazza Affari ha chiuso in rialzo del 7,1%. Milano era anche arrivata a recuperare quasi per intero il terreno perso prima che arrivasse Wall Street a frenare l'entusiasmo. Grazie al rimbalzo messo a segno Piazza Affari ha recuperato 23,8 miliardi di euro di capitalizzazione. Ma dallo scoppio dell'epidemia di coronavirus in Italia il Ftse Mib è ancora sotto del 36,4%, con 205 miliardi di capitalizzazione bruciata.

L'INCERTEZZA DEGLI AIUTI

Copione simile ieri per le altre Borse Ue che però hanno finito per limitare il recupero, con Francoforte a +0,77%, Parigi a +1,83% e Londra a +2,5%. Il listino tedesco non è riuscito a beneficiare dell'annuncio del governo di Berlino pronto a usare un bazooka da 550 miliardi per permettere alle imprese tedesche di affrontare l'emergenza. Il Dow Jones, partito incerto, ha messo il turbo (+9,34%) dopo che Donald Trump si è deciso a riprendere in mano la situazione dichiarando emergenza nazionale. Per l'S&P (+9,2%) è l'aumento maggiore dall'ottobre 2008. Ieri la Fed ha acquistato 33 miliardi di dollari di titoli di Stato. Ma non è ancora abbastanza per il presidente Usa.

Anche lo spread tra Btp e Bund ha ripreso fiato: dopo essere volato giovedì fino a toccare in giornata i 273 punti il differenziale Roma-Berlino ha chiuso ieri in calo a 233 punti, con 18 punti in meno, ma sempre 100 punti in più rispetto al 21 febbraio scorso, quando è iniziato l'allarme Covid-19 in Italia.

In fondo i mercati temono che le misure di sostegno che stanno arrivando in ordine sparso dai governi e dalle banche centrali non siano sufficienti per affrontare un'emergenza così epocale. Manca un coordinamento globale. E questo potrebbe costare caro. Ecco perché ora più che mai gli occhi sono rivolti al G7 straordinario di lunedì. La storia del G7 non fa sperare in grandi decisioni di peso. Ma anche un'emergenza così devastante è inedita.

Roberta Amoruso

