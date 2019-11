E la Fenice si rifugia a Treviso per preparare il Don Carlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ACCORDOVENEZIA È un accordo tra amici. Ed è anche un corsa contro il tempo. Da oggi, e probabilmente per tutto il weekend, l'Orchestra con il direttore Myung-whun Chung, il Coro e la Banda del Teatro La Fenice si trasferanno a Treviso, al Teatro comunale Dal Monaco, messo a disposizione dallo Stabile del Veneto, per le prove del Don Carlo che domenica 24 novembre inaugurerà la Stagione lirica 2019-2020. La decisione è stata presa ieri dal sovrintendente Fortunato Ortombina dopo aver verificato l'impossibilità di effettuare le prove in...