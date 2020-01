E la De Micheli frena i grillini: non decide un ministro da solo

IL RETROSCENA

ROMA Riparte il cannoneggiamento dei 5 stelle contro Autostrade e i Benetton ma nel governo si lavora ancora per evitare misure traumatiche. Il dossier sulle concessioni autostradali è in mano al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. Al dicastero di Porta Pia ieri l'ultima sparata del capo politico del Movimento, che in sostanza dà per fatta e decisa la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia, non è stata presa per niente bene. «La procedura è molto complessa e la questione non si risolve con una dichiarazione o con un tweet», osservano al ministero di Porta Pia dopo aver visto le dichiarazioni del leader 5 stelle. «Non può essere un singolo ministro a decidere. La questione verrà affrontata entro il mese dal governo nel suo complesso».

L'altra sera De Micheli ha incontrato i manager di autostrade per discutere il tema della messa in sicurezza delle gallerie e dei viadotti, dopo il crollo il 30 dicembre di un pezzo di soffitto in una galleria della A26 vicino a Genova, ma non ha affrontato il tema della revoca della concessione. I tempi per una decisione sono però ormai maturi, come ha detto anche il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno. De Micheli, dopo un lungo lavoro istruttorio, ha infatti in mano tutti i dati necessari: «Ci sono le condizioni per decidere», fanno sapere al ministero.

LA PROCEDURA

L'obiettivo è cercare di chiudere entro gennaio. Ed è proprio per questo che i tecnici dei Trasporti stanno lavorando anche in queste ore per completare il rapporto su cui si baserà la decisione finale sulle concessioni di Autostrade. Un documento che esamina il comportamento di Aspi sul fronte della manutenzione stradale e analizza i vari scenari. De Micheli vuole portare il dossier al prossimo consiglio del Ministri per condividerlo con tutto il governo.

Del resto da mesi, in seguito al crollo del Ponte Morandi, nel palazzone di Porta Pia la condotta della società che gestisce circa 3mila chilometri di rete autostradale italiana viene esaminata dettagliatamente. I tecnici confrontano le cifre sugli investimenti effettivamente realizzati e gli impegni assunti, delineando, anche con l'aiuto dei legali, le varie ipotesi sul tappeto: dalla revoca totale della concessione a una revisione delle regole a vantaggio dello Stato. Tenendo anche conto dei rischi di una dura battaglia legale che potrebbe durare anni.

La stretta sulle concessioni inserita nel decreto Milleproroghe varato a fine anno è un nuovo strumento di pressione in mano al governo - anche se qualche esperto del settore la giudica un pasticcio - e per ora resta così com'è stata messa a punto nell'ultimo Consiglio dei ministri. «Poi si vedrà in Parlamento se modificare qualcosa», dicono al Mit. Il provvedimento stabilisce che in caso di revoca, decadenza o risoluzione delle concessioni delle autostrade, il servizio venga affidato all'Anas in attesa di una nuova gara. La norma, si legge nella relazione che accompagna l'ultima versione del provvedimento, non avrà alcun onere a carico della finanza pubblica. La misura stabilisce infatti che l'efficacia della revoca, decadenza o risoluzione della concessione «non è sottoposto alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente» e ha valore retroattivo. Niente indennizzo quindi.

L'eventuale avvio della procedura di revoca spetta formalmente al ministero dei Trasporti, che - con una lettera ai concessionari, in questo caso Aspi - aprirebbe una fase di contraddittorio al termine della quale decidere sull'effettiva decadenza del contratto, da confermare con un decreto interministeriale Infrastrutture-Economia. Ma nessuna scelta è stata ancora fatta e sarà il premier alla fine a fare la sintesi fra le diverse anime del governo. Le ultime mosse di Autostrade, con l'annuncio dell'accelerazione del piano dei nuovi controlli sulle gallerie, confermano che il dialogo, nonostante le distanze abissali, resta aperto. E, al di là del muro contro muro e delle dichiarazioni bellicose, tutti gli scenari al momento restano aperti.

Alberto Gentili

Jacopo Orsini

