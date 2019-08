E la base fa quadrato sul Capitano «Ha fatto bene a rompere con quelli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SERATAdal nostro inviatoCONSELVE (PADOVA) Un anno dopo, riecco la Lega in festa. Così si chiama l'appuntamento di Conselve e così dev'essere per lo stato maggiore del Carroccio, anche se il 30 agosto 2018 spirava la brezza di governo mentre stasera grava un'afa da opposizione, Matteo Salvini non è più il potente vicepremier in arrivo dalla Mostra del Cinema di Venezia come fidanzato di Elisa Isoardi, bensì l'ormai ex ministro dell'Interno attorno a cui i siti di gossip fanno pure girare voci di presunte insidie amorose (per la cronaca:...