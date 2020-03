È l'uomo dei tamponi e delle mascherine: ogni mattina attraverso di lui passa il calcolo meticoloso dei dispositivi di protezione da destinare a medici e infermieri. Marco Simeoni, 47 anni, è il responsabile di tutto il personale delle professioni sanitarie di Treviso e Oderzo. A lui è stato affidato il compito di riorganizzare la Geriatria dopo i casi di coronavirus.

Cosa fa?

«Timbro alle 7 ed esco alle 20. Mi occupo dell'organizzazione generale e del reclutamento del personale».

Con quali problemi?

«Stiamo cercando di spostare personale da reparti più autosufficienti a quelli maggiormente in sofferenza, come Geriatria, Pronto soccorso e Medicina d'urgenza. Abbiamo anche effettuato nuove assunzioni, ma entreranno in organico tra qualche settimana».

A chi date i reparti difficili?

«In una situazione estrema come questa, non abbiamo la possibilità di fare training. Per fortuna il reparto di Malattie infettive sta ancora camminando con le sue forze. Ma per Geriatria abbiamo dovuto chiamare rinforzi. Grazie a Dio è un reparto di base e il personale si adatta meglio».

Avete trovato resistenze?

«No, nessuna defezione. La situazione è difficile, c'è molta stanchezza e tanto stress, ma nessuno degli infermieri si è tirato indietro. Il personale è molto responsabile».

Raccomandazioni?

«Il rischio del contagio c'è. Nei reparti esposti c'è tensione, c'è preoccupazione. Ma non è il primo problema infettivo che affrontiamo in ospedale. Certo, questa è un'emergenza mondiale, ma tutto si affronta».

Prima cosa che fa al mattino?

«Cerco di fare un giro nei reparti coinvolti per vedere com'è la situazione e parlare con i colleghi per capire com'è andata la notte. Dopo si affrontano i turni e gli eventi. Spesso c'è tutto da riorganizzare».

Le famiglie capiscono?

«L'anziano è di per sé un paziente molto più impegnativo perché non autosufficiente. E ovviamente i numeri creano un carico di lavoro fuori dall'ordinario. Però ho riscontrato molta empatia verso di noi e verso il nostro lavoro da parte dei parenti dei malati».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA