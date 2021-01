IL DISCORSO

ROMA «Questo è il tempo dei costruttori. Non si sprechi l'occasione storica della rinascita del Paese per inseguire illusori vantaggi di parte». Il cuore del messaggio di fine anno di Sergio Mattarella è in queste parole. Il capo dello Stato, che ha annunciato urbi et orbi il no alla sua rielezione nel 2022, chiede ai partiti di maggioranza e al premier Giuseppe Conte una moratoria delle liti, la fine del muro contro muro che sta facendo barcollare pericolosamente il governo. E rischia di compromettere «il futuro» dell'Italia.

Un vibrante e severo appello alla responsabilità, quello del presidente della Repubblica, «in un momento estremamente difficile», per scongiurare una crisi in piena pandemia che gli italiani non capirebbero e che rischierebbe di cancellare la «rinascita del Paese», minando le «basi di una stagione nuova» resa possibile dal Recovery Plan. Anche perché dopo Conte, fanno filtrare dal Quirinale, ci sarebbero solo le elezioni. Non per un innamoramento presidenziale verso la maggioranza rosso-gialla, ma in quanto il capo dello Stato teme che in caso di crisi sarebbe difficilissimo rimettere insieme i cocci del quadro politico: se dovesse cadere il governo ci sarebbe la tesi forte di un Parlamento delegittimato dal voto del referendum che ha sforbiciato il numero dei parlamentari e dai risultati delle ultime elezioni regionali. E comunque, agli occhi di Mattarella, non sarebbe accettabile un governo che nascerebbe con il solo scopo di evitare le elezioni, con schieramenti raccogliticci. I famosi responsabili di cui si narra per rendere ininfluenti i voti di Matteo Renzi in Senato.

Proprio questo è l'epilogo che il capo dello Stato intende scongiurare. Perciò chiede ai contendenti, a cominciare da Conte e dal leader di Italia Viva, di deporre le armi. Di non arroccarsi: «Si cambi ciò che si deve cambiare» del Recovery Plan su cui da settimane si azzuffano i partiti di maggioranza, «rimettendosi coraggiosamente in gioco». E, soprattutto, «non si sprechi l'occasione per la ripartenza»: «Non sono ammesse distrazioni, non si deve perdere tempo, non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte. E' questo ciò che i cittadini si attendono» dalla maggioranza. Ma anche dall'opposizione: «Serve un'unità morale e civile, senza annullare diversità di idee, di ruolo e di interessi, per una convergenza di fondo» che, in passato, ha permesso all'Italia di superare «momenti storici di grande e talvolta drammatica difficoltà». Insomma, «è il tempo dei costruttori».

Per lanciare il suo avvertimento e sottolineare l'eccezionalità dell'intervento, aperto da un appello a favore di vaccini, Mattarella ha scelto uno stile inedito. Niente discorso pronunciato dalla solita poltrona, via i decori e gli addobbi natalizi. Il messaggio alla Nazione, appena 14 minuti (il più breve del settennato) Mattarella ha voluto pronunciarlo in piedi per sottolineare gravità e la drammaticità del momento. Alle spalle, la vetrata affacciata sul cortile del Quirinale per sottolineare l'apertura verso il Paese: un Palazzo vicino ai cittadini, non arroccato.

«SPERPERI VIETATI»

L'invito a Renzi a non far saltare il banco è accompagnato dal richiamo di Mattarella a Conte, ai 5Stelle, al Pd, a Leu e alla stessa Italia Viva a non usare i 209 miliardi che arriveranno da Bruxelles per rastrellare consensi distribuendo mancette: i soldi del Recovery Plan vanno usati «velocemente», con «obiettivi produttivi», senza «sperperare». L'ormai famoso «debito buono» evocato da Mario Draghi. Quello indispensabile per garantire la «ripartenza» e la «ripresa economico-sociale del Paese». «Il piano europeo per la ripresa, e la sua declinazione nazionale», è l'avvertimento di Mattarella, «deve essere concreta, efficace, rigorosa, senza disperdere risorse». Solo così «potremo superare fragilità strutturali che hanno impedito all'Italia di crescere come avrebbe potuto. Ora bisogna disegnare il futuro, costruire una stagione nuova».

«IL MIO ULTIMO ANNO»

Perciò, basta liti. E rimbocchiamoci (tutti) le maniche. Compreso il Presidente, che ha chiuso il discorso chiamandosi definitivamente fuori dal toto-Quirinale. E dicendo ai partiti che nel gennaio del 2022 non potranno puntare su di lui: «Quello che inizia sarà il mio ultimo anno come presidente della Repubblica. Coinciderà con il primo anno da dedicare alla ripresa del nostro Paese. La ripartenza sarà al centro di quest'ultimo tratto del mio mandato, saranno mesi di lavoro intenso...». Come dire: sarò qui a vigilare fin quanto resterò al Quirinale.

Alberto Gentili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA