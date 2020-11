«Questa è l'ora della prudenza e della serietà non del rilassamento. Abbiamo 35 mila casi al giorno, 700 decessi e i ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive che aumentano ogni giorno anche se a velocità meno alta di qualche giorno fa. Non è proprio l'ora di lanciare segnali di riapertura». Massimo Andreoni, primario infettivologo a Tor Vergata è uno di quei medici, pochissimi, che hanno il dono di parlare chiaro.

Professore, come giudica i segnali lanciati da alcune Regioni del Nord di un possibile ritorno alla fascia arancione sia pure verso fine mese.

«Passerò per menagramo o torturatore però non posso nascondere la mia fortissima perplessità».

Perché?

«Il virus ci ha dato una grande lezione: le mezze misure non solo non funzionano ma aggravano la situazione».

Si spieghi.

«Primo: a inizio ottobre avevamo 2.500 contagi al giorno che in 40 giorni sono esplosi fino a 40.000 al giorno. Abbiamo creato una brace enorme ora per spengerla serve molto tempo e moltissima costanza. E' sbagliato dare messaggi diversi perché se molliamo, come abbiamo fatto in estate, l'epidemia riprenderà il sopravvento e lo farà crescendo in nodo impetuoso, esponenziale come diciamo noi addetti ai lavori. E questo significa tanto dolore, non dimentichiamolo».

E qual è il secondo punto?

«A ottobre è stata fatta la scelta di non stroncare subito la ripresa del contagio. Mezze misure. Da infettivologo dico che è stato un errore e ora scongiuro tutti di non ricadere nella trappola».

Un errore o una scelta?

«Mi rendo conto che a ottobre chi doveva decidere era in gravi difficoltà perché, a torto o a ragione, l'opinione pubblica era ed è frastornata, in estate sono stati dati messaggi sbagliati e poi le ricadute economiche delle limitazioni sono pesantissime. Ma dal mio punto di vista è stata una scelta sbagliata».

Ma ora cosa conviene fare?

«Se con 35/40.000 contagi non mantenessimo la barra dritta e continuassimo con un passo avanti e due indietro prepareremmo il terreno ad un vero disastro. Dobbiamo tutti essere consapevoli che il virus ci mette pochi giorni a riesplodere».

Prevenire è meglio che curare, insomma.

«Le epidemie vanno precedute, non assecondate. Il virus ci mette di fronte a scelte dure: possiamo anche lasciarci sfuggire di mano l'epidemia ma questo significa molti morti e prima o poi un lockdown severissimo. Oppure possiamo contenere il virus sapendo che sul piano economico questa scelta comporta conseguenze pesanti e che sul piano personale le nostre vite pagano un prezzo alto. Però...».

Però?

«Fatico a dirlo, ma l'altro giorno qui a Tor Vergata abbiamo intubato una ragazza di 30 anni. Come medico sono stanco di assistere da mesi a questo strazio. Dobbiamo porvi rimedio» .

Allora meglio passare tutte le regioni al rosso?

«Non spetta a me dirlo per mia fortuna, anche se sono molto perplesso su questa differenziazione regionale in un Paese tutto sommato piccolo e con scambi interni molto intensi come l'Italia. Dico però che ora non dobbiamo mollare neanche di un centimetro perché finiremmo per ottenere un doppio risultato negativo: ospedali in tilt e prima o poi anche un lockdown totale che stroncherebbe ancora di più l'economia».

In altri Paesi, anche non autoritari, come Corea del Sud o Nuova Zelanda, il virus è stato debellato. Si può fare da noi?

«Li hanno adottato misure severissime e nuove tecnologie. Hanno vinto ma appena hanno il sentore che il virus ricircola intervengono col bisturi».

Una domanda tecnica: ieri solo il 14,6% di nuovi positivi sui tamponi fatti. Livello del 31 ottobre. Che ne pensa?

«E' presto per dirlo ma si intravede il plateau della curva, cioè siamo entrati in una fase di stabilizzazione dell'epidemia prima della possibile discesa dei contagi. Discesa che sarà lenta, inutile illudersi. E soprattutto arriverà solo se riduciamo i contatti fra le persone, non c'è Natale che tenga».

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

